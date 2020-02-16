فيديو.. أسعار الهيل تشتعل بالسوق المحلية والكيلو بـ200 ريال

المواطن – الرياض

ارتفعت أسعار الهيل في السوق المحلية لتسجل أرقاما قياسية مقارنة بالأسعار في السابق، إذ وصل سعر الكيلو الواحد منه إلى 200 ريال، بينما كان يباع قبل أشهر بما يقارب الـ90 ريالاً.

فيديو | أسعار "الهيل" تشتعل في السوق المحلية.. والكيلو الواحد يقفز إلى 200 ريال#الإخبارية pic.twitter.com/XwHVIhq5Hl — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2020

وتشير الإحصائيات إلى أن المملكة العربية السعودية، تستورد 10 آلاف طن من الهيل سنوياً بقيمة تتجاوز 550 مليون ريال، وتعتبر الهند ثاني أكبر مورد للهيل للمملكة.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد حذرت في وقت سابق من استهلاك أو شراء منتج هيل هندي أخضر فاخر وذلك لاحتوائه على مبيدات ضارة بالصحة.

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