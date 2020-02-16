فيديو.. أسعار الهيل تشتعل بالسوق المحلية والكيلو بـ200 ريال

فيديو.. أسعار الهيل تشتعل بالسوق المحلية والكيلو بـ200 ريال

2020/02/16
الساعة 11:09 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار
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المواطن – الرياض

ارتفعت أسعار الهيل في السوق المحلية لتسجل أرقاما قياسية مقارنة بالأسعار في السابق، إذ وصل سعر الكيلو الواحد منه إلى 200 ريال، بينما كان يباع قبل أشهر بما يقارب الـ90 ريالاً.

وتشير الإحصائيات إلى أن المملكة العربية السعودية، تستورد 10 آلاف طن من الهيل سنوياً بقيمة تتجاوز 550  مليون ريال، وتعتبر الهند ثاني أكبر مورد للهيل للمملكة.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد حذرت في وقت سابق من استهلاك أو شراء منتج هيل هندي أخضر فاخر وذلك لاحتوائه على مبيدات ضارة بالصحة.

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