فيديو.. أمير الشمالية يستجيب لمواطن دعاه إلى منزله: كلكم عندي أعيان

2020/02/05
الساعة 1:38 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار
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المواطن - شريف النشمي - رفحاء

استجاب أمير الحدود الشمالية فيصل بن خالد لمواطن في العويقيلة طلب منه أن يستضيفه في بيته أسوة بالأعيان، ليجيب عليه أمير المنطقة” الكل عند خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعندي أعيان”.

وتابع أمير الشمالية بحسب مقطع فيديو التقط له خلال زيارته إلى محافظة العويقيلة أمس مستجيباً للمواطن: “تم ولم قهوتك جايينك”، وبالفعل لبى الأمير فيصل بن خالد دعوة الرجل وحل ضيفاً على بيته.

وشرّف الأمير فيصل بن خالد حفل أهالي محافظة العويقيلة بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها للمحافظة التي استهلها باستقبال أصحاب الفضيلة والقادة العسكريين ومديري الإدارات الحكومية وجموع المواطنين وذلك بمقر الاحتفالات بالمحافظة.

وأعرب أمير الشمالية في كلمته عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة العويقيلة، مشيراً إلى أن جولاته التفقدية تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين والشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرصد احتياجات المواطنين والمواطنات ودفع عجلة التنمية لتشمل المحافظات كافة، والتأكد من تطبيق الأنظمة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل والوقوف على شؤون المواطنين، والاطلاع على سير العمل وتلمس احتياجاتهم، مبيناً أن زيارته التفقدية للمحافظة واجب تمليه المسؤولية، مقدماً شكره وتقديره لهم على مشاعرهم وما عبروا عنه من مشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته.

وأكد أمير المنطقة أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع، لتقديم الملاحظات والآراء والشكاوى في كل وقت، وفي جميع المحافظات، موضحاً أن كل مواطن في المنطقة محل اهتمامه وعنايته.

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ابو هلا
ضيف
ابو هلا

احمد الله عزنا بآل سعود
دارنا بوجودهم اغلا الديار
من جنوب المملكه لاقصى الحدود
دين وامن مع تطور وازهار

أعجبني2لم يعجبني  رد
14 ساعة
ابراهيم الحربي
ضيف
ابراهيم الحربي

هذا حفيد راع الكرم والجود سلطان…..ماغريبه لاجاء فيصل مثله وزيه…اعيال الامير سلطان واحفاده كرماء واهل تواضع والفة وكرم وعطاء وهذه الاسرة الكريمة ابناء عبدالعزيز كلهم مدارس يتعلم منهم الشي الكثير ولاهي غريبه عليهم هذا الود والاخاء وتواضع حفظ الله احياءهم ورحم الله امواتهم وامواتنا واموات المسلميين

أعجبني3لم يعجبني  رد
15 ساعة


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