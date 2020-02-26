فيديو.. إجراءات صارمة على جسر الملك لمواجهة كورونا

فيديو.. إجراءات صارمة على جسر الملك لمواجهة كورونا

2020/02/26
الساعة 4:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أبدت كافة المنافذ الحدودية للمملكة جاهزيتها لفحص المسافرين القادمين إلى المملكة بعد ظهور حالات كورونا في عدد من الدول المجاورة.

ويشهد جسر الملك فهد تدفقًا للمسافرين بين المملكة والبحرين، ويجري فحص الحالات القادمة حيث لم يتم رصد أي إصابة بفيروس كورونا قادمة إلى المملكة حتى الآن.

يذكر أن البحرين كانت قد أعلنت عن إصابة 6 من رعايا السعودية بفيروس كورونا عقب وصولهم من إيران، فيما أعلنت وزارة الصحة السعودية أن المصابين سيبقون هناك لحين تماثلهم للشفاء.

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أبو عبدالرحمن
ضيف
أبو عبدالرحمن

فايروس كرونا جند من جند الله و مايعلم جنود ربك إلا هو

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