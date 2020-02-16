فيديو. إخماد حريق في واجهة مبنى بالرياض وتضرر 4 مركبات

المواطن – الرياض

أخمد الدفاع المدني في الرياض حريقًا في مبنى متعدد الأدوار على طريق الملك فهد، مساء أمس الأحد.

فيديو | الدفاع المدني يتمكن من إخماد حريق في مبنى متعدد الأدوار على طريق الملك فهد.. ومدني #الرياض لـ #الإخبارية: لا إصابات في الحريق pic.twitter.com/0i8VoMnEVp — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2020

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي في مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية: إنه لا إصابات جراء الحادث أو وفيات، بل أضرار مادية فقط في واجهة المبنى وتضرر 4 مركبات كانت متوقفة.

ولفت إلى أن عملية كشف أسباب الحادث لا زالت مستمرة، وقد تحتاج إلى وقت حتى يتم التأكد منها، مشيرًا إلى أنه تم إخماد الحريق سريعًا ومنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.

تابعنا على تواصل معنا على