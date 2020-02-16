فيديو. إخماد حريق في واجهة مبنى بالرياض وتضرر 4 مركبات

فيديو. إخماد حريق في واجهة مبنى بالرياض وتضرر 4 مركبات

2020/02/17
الساعة 12:13 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار
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المواطن – الرياض 

أخمد الدفاع المدني في الرياض حريقًا في مبنى متعدد الأدوار على طريق الملك فهد، مساء أمس الأحد.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي في مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية: إنه لا إصابات جراء الحادث أو وفيات، بل أضرار مادية فقط في واجهة المبنى وتضرر 4 مركبات كانت متوقفة.

ولفت إلى أن عملية كشف أسباب الحادث لا زالت مستمرة، وقد تحتاج إلى وقت حتى يتم التأكد منها، مشيرًا إلى أنه تم إخماد الحريق سريعًا ومنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.

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المحيسني999
ضيف
المحيسني999

إبداع في الاطفاء
وسرعة في الانجاز
جهود رائعة و مشكورة

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