فيديو.. إيرانيون يحرقون مركز إيواء مصابي كورونا خوفًا من العدوى

المواطن - متابعة

في واحد من أشد المشاهد قسوةً، أقدم عدد من الإيرانيين على حرق مركز صحي ظنوا أنه يضم عددًا من مصابي فيروس كورونا الجديد.

وأضرم محتجون النار في مركز صحي بمدينة بندر عباس جنوب إيران، بعد انتشار أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي بأن السلطات نقلت إليه مصابين بفيروس كورونا من مدينة قم.

وتجمع سكان مدينة توحيد السكنية أمام المركز الصحي وأضرموا النار في جزء منه؛ تخوفًا من تفشي الفيروس في حيهم السكني، فيما نفت مديرة دائرة العلاقات العامة في جامعة العلوم الطبية في مدينة بندر عباس وجود أي مصابين بكورونا في المركز المذكور.

وتعد إيران ثاني دول العالم من حيث معدل انتشار فيروس كورونا الجديد، وقامت السلطات بتعليق الدراسة ومنعت صلاة الجمعة في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

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