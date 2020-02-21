فيديو.. اعترافات جديدة لمختطفة الأطفال قبل 27 عامًا

فيديو.. اعترافات جديدة لمختطفة الأطفال قبل 27 عامًا

2020/02/21
الساعة 4:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن – الرياض

كشف مراسل قناة الإخبارية تفاصيل جديدة عن جريمة اختطاف 3 أشخاص بواسطة امرأة في المنطقة الشرقية قبل قرابة 3 عقود والتي تم الكشف عنها مؤخرًا.

وعاد المختَطفون الثلاثة إلى ذويهم بعد غياب امتد في بعض الحالات إلى 27 عامًا فيما لا تزال التحقيقات مع المتهمة جارية.

واعترفت الخاطفة أنها نفذت الجرائم الثلاث بالتعاون مع رجل وامرأة، لكن المثير في الأمر أن لديها أولادًا وبنات متزوجات وأنها كانت تعامل المختَطفين الثلاثة مثل أولادها وأحسنت تربيتهم وتعليمهم.

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