فيديو.. الجراد يغطي الأرض في الأحساء

المواطن – الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة افتراش آلاف الجراد الأرض في منطقة الأحساء حتى أنه كاد يغطيها تمامًا.

ووصلت أعداد كبيرة من الجراد إلى مناطق الرياض وحائل والقصيم والشرقية، قادمة من اليمن، نتيجة تأثير الرياح الجنوبية وجفاف مناطق تكاثرها.

وتبذل وزارة البيئة والمياه والزراعة الكثير من الجهود لمواجهة مخاطر الجراد، حيث تقوم بأعمال المكافحة والتطهير في مناطق وصوله.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور عبدالله أبا الخيل، في وقت سابق أن الوزارة أنجزت أعمالها الميدانية ضد تكاثر الجراد الصحراوي في الموسمين الشتوي والربيعي، وكافحت 17000 هكتار، لتعلن انتهاء أعمال المكافحة والتطهير بنهاية شهر فبراير الجاري في الليث والقنفذة بمكة المكرمة، وساحل عسير وقلوة والمخواة بمنطقة الباحة، وبيش والدرب والشقيق بمنطقة جازان.

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