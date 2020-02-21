فيديو.. الحقيل: تملك العقار حتى لو بالتقسيط أفضل استثمار

المواطن – الرياض
أكد وزير الإسكان، ماجد الحقيل، أن تملك المنزل حتى لو بالتقسيط هو أفضل مشروع استثماري يجب أن يحرص عليه كل مواطن ومواطنة.
العمرو يسأل: هل العقار لا يزال الاستثمار الآمن؟.. وزير الإسكان يرد: هذا النوع ليس استثمارا!#ماجد_الحقيل_بالمختصر@majedhogail @SaudiHousing#بالمختصر#MBC1 pic.twitter.com/JNb7k0ELfI
— بالمختصر (@belmokhtasartv) February 21, 2020
وقال الحقيل خلال استضافته في برنامج “بالمختصر” مع الإعلامي ياسر العمرو على قناة MBC إن الحياة الحديثة فيها العديد من الضغوطات والأعباء على رب الأسرة، فهناك أسر تعيش في مساكن مستأجرة، وعليها التزامات لسداد قروض سلع استهلاكية وغيرها، ولكنها في نهاية المطاف قد تجد نفسها في الشارع إذا ما تركت هذا المسكن لكن تملك العقارات يجنبها هذا الأمر.
وأوضح وزير الإسكان أن تملك العقار حتى لو تم بالتقسيط هو فرصة جيدة وأفضل وسيلة للاستثمار مشيرًا إلى أنه حال وفاة رب الأسرة تسقط كل الأقساط المتبقية ويصبح المسكن ملكًا للورثة.
وزير الإسكان يبشّر الإعلاميين السعوديين بتقديم شيء يليق بهم في "حي الإعلاميين"#ماجد_الحقيل_بالمختصر@majedhogail @SaudiHousing#بالمختصر#MBC1 pic.twitter.com/mnSFGwGCoE
— بالمختصر (@belmokhtasartv) February 21, 2020
ونفى الحقيل ما تردد حول أن العقار استثمار آمن مشيرًا إلى أن كل أنواع الاستثمارات بها نسبة مخاطرة لكن العقار يضمن على الأقل زيادة في قيمته مع مرور الوقت.
وتابع الحقيل أنه ضد الاستثمار في شراء الأرض وبيعها دون تطويرها أو البناء عليها مشيرًا إلى أن الأراضي البيضاء يجب أن تُستثمر لتوفير المساكن، وتساعد على تحريك الاقتصاد مشيرًا إلى أن هذا هو احتكار أو هدر للأموال المنفقة في هذه الأراضي.
كما كشف الحقيل عن مشروع حي الإعلاميين الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا مشيرًا إلى أن ذلك يحقق العديد من الفوائد بتجميع الإعلاميين في حي واحد ما يمكنهم من التواصل السريع.
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