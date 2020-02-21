فيديو.. الحقيل: تملك العقار حتى لو بالتقسيط أفضل استثمار

فيديو.. الحقيل: تملك العقار حتى لو بالتقسيط أفضل استثمار

2020/02/21
الساعة 2:55 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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وزير الاسكان

المواطن – الرياض

أكد وزير الإسكان، ماجد الحقيل، أن تملك المنزل حتى لو بالتقسيط هو أفضل مشروع استثماري يجب أن يحرص عليه كل مواطن ومواطنة.

وقال الحقيل خلال استضافته في برنامج “بالمختصر” مع الإعلامي ياسر العمرو على قناة MBC إن الحياة الحديثة فيها العديد من الضغوطات والأعباء على رب الأسرة، فهناك أسر تعيش في مساكن مستأجرة، وعليها التزامات لسداد قروض سلع استهلاكية وغيرها، ولكنها في نهاية المطاف قد تجد نفسها في الشارع إذا ما تركت هذا المسكن لكن تملك العقارات يجنبها هذا الأمر.

وأوضح وزير الإسكان أن تملك العقار حتى لو تم بالتقسيط هو فرصة جيدة وأفضل وسيلة للاستثمار مشيرًا إلى أنه حال وفاة رب الأسرة تسقط كل الأقساط المتبقية ويصبح المسكن ملكًا للورثة.

ونفى الحقيل ما تردد حول أن العقار استثمار آمن مشيرًا إلى أن كل أنواع الاستثمارات بها نسبة مخاطرة لكن العقار يضمن على الأقل زيادة في قيمته مع مرور الوقت.

وتابع الحقيل أنه ضد الاستثمار في شراء الأرض وبيعها دون تطويرها أو البناء عليها مشيرًا إلى أن الأراضي البيضاء يجب أن تُستثمر لتوفير المساكن، وتساعد على تحريك الاقتصاد مشيرًا إلى أن هذا هو احتكار أو هدر للأموال المنفقة في هذه الأراضي.

كما كشف الحقيل عن مشروع حي الإعلاميين الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا مشيرًا إلى أن ذلك يحقق العديد من الفوائد بتجميع الإعلاميين في حي واحد ما يمكنهم من التواصل السريع.

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Lena
ضيف
Lena

السبام عليكم
انا وزوجي كبار في السن زوجي عمره ٦٣ وانا ٥٢ ولسنا موظفين ولاعندنا اطفال وساكنين في الاجار كيف نقدر نتملك شقه ارجوكم ساعدونا تعبنا من الاجار ولاعندنا راتب ثابت ارجوكم لاتهملوا الرساله

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