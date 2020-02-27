فيديو.. الصحة تنفي ظهور كورونا في مطار جدة : “رشّ احترازي”

المواطن - جدة
نفت وزارة الصحة ما تردد حول اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد في مطار جدة.
#عاجل | فيديو | «الصحة» تكشف لـ«#عكاظ» حقيقة «كورونا» بمطار جدة#ان_تكون_اولاhttps://t.co/DDfM9R1LZm pic.twitter.com/4XFsbj1yLQ
— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) February 27, 2020
ونقلت ” عكاظ” عن مصدر في صحة جدة القول: تعقيباً على الفيديوهات المتداولة التي نشرت شائعات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في مطار جدة : «إشاعة، ما حدث مجرد رش احترازي».
ودعت الصحة الجميع إلى التواصل مع الوزارة في حال وجود أي استفسارات عن الفيروس، داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
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