فيديو.. الصحة تنفي ظهور كورونا في مطار جدة : “رشّ احترازي”

المواطن - جدة

نفت وزارة الصحة ما تردد حول اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد في مطار جدة.

ونقلت ” عكاظ” عن مصدر في صحة جدة القول: تعقيباً على الفيديوهات المتداولة التي نشرت شائعات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في مطار جدة : «إشاعة، ما حدث مجرد رش احترازي».

ودعت الصحة الجميع إلى التواصل مع الوزارة في حال وجود أي استفسارات عن الفيروس، داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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