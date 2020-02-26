فيديو.. الطريقة الصحيحة لاستخدام البخاخ الإسعافي
يضطر مرضى الربو لاستخدامه مع انتشار الغبار

فيديو.. الطريقة الصحيحة لاستخدام البخاخ الإسعافي

2020/02/26
الساعة 8:27 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة في مقطع فيديو جديد الطريقة الصحيحة لاستخدام البخاخ الإسعافي، وذلك بالتزامن مع العواصف الشديدة التي تجتاح المملكة، تلك العواصف التي تسبب انتشار الغبار والذي يعد من مهيجات الربو.

ظهر في الفيديو مريض يخبر الطبيب أن حالته لم تتحسن بالرغم من استخدامه البخاخ لأكثر من مرة، ليسأله الطبيب عن طريقة استخدامه له، ليقوم المريض بحمل البخاخ وعرض طريقته في استخدامه، ليخبره الدكتور أنه يستخدمه بصورة خاطئة.

وقال الطبيب إن الطريقة الصحيحة لاستخدام البخاخ الاسعافي تتمثل في رجه لأكثر من مرة، ثم فتح غطائه وإخراج المريض كل الهواء المتواجد في رئتيه عن طريق  إخراج زفير طويل.

وأضاف الطبيب أن على المريض بعد ذلك وضع البخاخ في فمه ثم إغلاقه بلطف، وأخذ نفس عميق والضغط على البخاخ في نفس الوقت، ثم إخراج البخاخ من فمه، وحبس النفس داخل الرئتين لمدة 10 ثوانٍ، ثم إخراج الهواء ببطء والتنفس بشكل طبيعي.

وأوضح الطبيب أنه في حال كان المريض يحتاج إلى أكثر من بخَّة هواء فعليه الانتظار لمدة 30 ثانية ثم تكرار نفس الطريقة السابقة.

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