فيديو.. الطريقة الصحيحة لاستخدام البخاخ الإسعافي

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة في مقطع فيديو جديد الطريقة الصحيحة لاستخدام البخاخ الإسعافي، وذلك بالتزامن مع العواصف الشديدة التي تجتاح المملكة، تلك العواصف التي تسبب انتشار الغبار والذي يعد من مهيجات الربو.

يعد #الغبار من مهيجات الربو🌪️، تأكد من استخدامك للبخاخ بطريقة صحيحة #عش_بصحة pic.twitter.com/Hx4Ng1us1w — عش بصحة #امش30 (@LiveWellMOH) February 25, 2020

ظهر في الفيديو مريض يخبر الطبيب أن حالته لم تتحسن بالرغم من استخدامه البخاخ لأكثر من مرة، ليسأله الطبيب عن طريقة استخدامه له، ليقوم المريض بحمل البخاخ وعرض طريقته في استخدامه، ليخبره الدكتور أنه يستخدمه بصورة خاطئة.

وقال الطبيب إن الطريقة الصحيحة لاستخدام البخاخ الاسعافي تتمثل في رجه لأكثر من مرة، ثم فتح غطائه وإخراج المريض كل الهواء المتواجد في رئتيه عن طريق إخراج زفير طويل.

وأضاف الطبيب أن على المريض بعد ذلك وضع البخاخ في فمه ثم إغلاقه بلطف، وأخذ نفس عميق والضغط على البخاخ في نفس الوقت، ثم إخراج البخاخ من فمه، وحبس النفس داخل الرئتين لمدة 10 ثوانٍ، ثم إخراج الهواء ببطء والتنفس بشكل طبيعي.

وأوضح الطبيب أنه في حال كان المريض يحتاج إلى أكثر من بخَّة هواء فعليه الانتظار لمدة 30 ثانية ثم تكرار نفس الطريقة السابقة.

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