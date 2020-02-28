فيديو.. المختطف العماري يكشف تفاصيل حياته: أخجل من شقيقتي

المواطن - الرياض

كشف المختطف يوسف العماري، الكثير من التفاصيل عن حياته الشخصية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات، والذي خرج على متابعيه من خلاله وطلب منهم توجيه الأسئلة التي يرغبون في معرفة إجابتها منه.

ووجّه الكثيرون الأسئلة إلى يوسف العماري، وكان في مقدمتها سؤال إحدى المتابعات عن الشيء الذي يخاف منه، ليقول إنه في الماضي كان يعاني من فوبيا الوفاة وحيدًا، وكان أكثر شيء يخاف منه هو أن يموت دون أن يكون أحد معه، ولكنه لم يعد يعاني تلك الفوبيا في الوقت الحالي، بعدما أصبح له عائلة.

#يوسف_العماري 😢💔💔💔!!

{ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمّه كَيْ تَقَرّ عَيْنهَا وَلَا تَحْزَن } شعور انه عندك أهل وعزوه أعظم شعور بالدنيا دائماً احمدوا ربكم على هالنعمة العظيمة، الله يحفظ والدينا وأهلنا والله يرحم من توفى منهم ويرد كل غايب لأهله💟 pic.twitter.com/cKf8qsRFEm — ساره ماجد🌧 (@S__Almarshadi) February 28, 2020

وتوجهت إحدى المتابعات بسؤال إلى يوسف العماري قالت خلاله إنها تخاف من التعامل مع الأشخاص المخطوفين ولكنها لا تعرف سبب ذلك، ليجيبها أن المختطفين ليسوا متوحشين، ولكنهم أشخاص عاديون وبهم براءة مثلها.

#يوسف_العماري

الي سألت هالسؤال خيرر يالبزرررر متأثره بافلام الزومبي 🌚 pic.twitter.com/ClQI9xO2Kb — #نداءات_رقيقة (@i2independent) February 28, 2020

وأجاب على سؤال حول ما إذا كان يحب الشهرة التي حصل عليها بعد العثور عليه قائلًا: نعم أحب تلك الشهرة، أما فيما يخص خجله من السلام على شقيقته قال إنه شعر بالكثير من الخجل عند مصافحته لها ولكنها ساعدته على تخطي ذلك.

وفيما يخص عدد الساعات التي يقضيها يوميًا مع والده ووالدته قال إنه يقضي طوال الوقت مع والدته وذلك حتى السادسة مساءً فقط، ليذهب بعد ذلك مع إخوانه لقضاء الوقت معهم.

أما عما كان يحب القيام به في وقت فراغه، قال إنه يفضل لعب البلايستيشن والجري على الكورنيش، فيما لفت إلى أن سبب اختلاف لهجته عن موسى ونايف هو أن نايف كان مختلطًا بأشخاص يتحدثون باللهجة الحساوية، وموسى كان مختلطًا بناس يتحدثون باللهجة النجدية.

#يوسف_العماري يوسف العماري -أحد مختطفي الدمام الثلاثة- يطلب من المتابعين في السناب طرح اسئلتهم عليه عبر الهاشتاق. pic.twitter.com/RUP3Kgy5Op — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) February 28, 2020

وتفاعل الكثيرون مع إجابات يوسف حتى أنهم دشنوا وسم يوسف العماري، أعادوا خلاله نشر إجاباته، كما علقوا من خلاله على قضية خطفه، ورأيهم به عقب رؤيتهم له وهو يتحدث.

وكان من بين المتفاعلين “آنسة غيمة” والتي قالت: “ما شاء الله إنسان بشوش وتدخل القلب، الله يحفظك ويجعل طريقك وحياتك كلها خير، ويرزقك أفضل مما تتمنى، وييسر لك أمورك ويبارك لك في عمرك يا رب”.

بينما قال حساب باسم الغلا: “ما توقعت إن شهادة الميلاد والأحوال نعمة محرومين ناس منها إلا يوم شفت فرحة يوسف، اللهم لك الحمد والشكر، الله يسعده ويوفقه”.

وقالت مغردة أخرى : “تعجبني فيه طاقة الإيجابية، قادر يغير من كارثة وموقف صعب لشيء إيجابي، يرد على الجميع ويتكلم عن حياته السابقة بكل راحة وعن روتينه ويومياته بشكل إيجابي وجميل، صدقني كسرت أكبر حاجز وبإذن الله تنتظرك حياة جميله وأيام أفضل، ويا ليت فعلًا يكون مشهورًا لأن فعلًا استفدت منه”.

وغردت سمراء: “مع إنه ما تعلم بس ما شاء الله لبق وطريقة كلامه وأسلوبه جدًا حلوة”.

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