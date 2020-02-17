فيديو.. النقبي يعتذر: لم أقصد إصابة عطيف

المواطن – مروة نبيل

قدم نجم فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، عبدالله النقبي، اعتذاره لنجم الهلال عبدالله عطيف، بعد تسببه في إصابته خلال مباراة الفريقين اليوم.

🤝 في لقطة أخويه..

عبدالله النقبي @a__alnaqbi8 لاعب شباب الاهلي الاماراتي يعتذر من عبدالله عطيف @Otayfff8 بعد أن تسبب في اصابته.#الهلال_اهلي_دبي pic.twitter.com/r8x8u6qoyz — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 17, 2020

وفي بادرة طيبة منه، قام عبدالله النقبي بالذهاب إلى غرفة تغيير الملابس بعد مباراة الهلال ضد شباب الأهلي اليوم، وقام بتقبيل عبدالله عطيف والاعتذار له على تدخله القوي.

كما قام النقبي بالاعتذار مرة أخرى للاعب عبدالله عطيف عبر مقطع فيديو لـ”القناة الرياضية السعودية”، وقال: “أبارك لجماهير نادي الهلال.. نحن قدمنا مباراة طيبة وإن شاء الله القادم أفضل”.

وتابع النقبي تصريحاته قائلًا: “أريد أن أوضح أن تدخلي على عبدالله عطيف لم أكن أقصده هذه كرة قدم واعتذرت له مرة وأعتذر مرة ثانية وإن شاء الله يعود أفضل من قبل وفي أقرب وقت”.

🎥 خاص للقناة #الرياضية_السعودية.. #عبدالله_النقبي لاعب شباب أهلي دبي يكرر اعتذاره لـ #عبدالله_عطيف.. ويؤكد: لم يكن قصدي وأتمنى يعود أفضل من قبل وفي أسرع وقت.. وأبارك لجمهور #الهلال.#الهلال_أهلي_دبي pic.twitter.com/i6yv4j5m7y — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 17, 2020

وتعرض عبدالله عطيف لإصابة في الركبة خلال مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي اليوم، ولم يستطع استكمال اللقاء؛ ليُغادر الملعب في الدقيقة 13 ويُشارك محمد كنو بدلًا منه.

وانتقد مدرب الزعيم، الروماني رازفان لوشيسكو عنف لاعبي شباب الأهلي دبي الإماراتي ضد الهلال اليوم، الأمر الذي تسبب في إصابة عطيف، مضيفًا: “والواضح أنه سيغيب عنا لعدة مباريات وفقًا للفحص المبدئي، وهو أمر غير جيد؛ لأنه ظهر في الفترة الأخيرة بمستوى جيد، وغيابه سيكون مؤثرًا”.

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