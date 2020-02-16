فيديو.. الهويشان يصف واقعة حضور الأجانب بـ”المسرحية الهزلية”

المواطن – مروة نبيل

أعرب الرئيس التنفيذي لنادي الشباب، خليف الهويشان، استغرابه الشديد من واقعة حضور الجماهير الأجانب في مباراة النصر الأخيرة، مؤكدًا أنها مدبرة بهدف الإساءة إلى الكيان الشبابي.

#الدوري_مع_وليد | خليف الهويشان – الرئيس التنفيذي لنادي الشباب: الشباب لم يكن له دور في "الباصات" التي تحمل العمالة في مباراتنا مع النصر.. تصوير العمالة أثناء دخولهم وخروجهم يثبت أن هناك من دبر هذا الأمر..تواجد العمالة الوافدة وتصويرها في مباراتنا الأخيرة مسرحية هزلية.#SBC pic.twitter.com/OK49SFMEu6 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 16, 2020

وقال: “حضور العمالة التي شاهدها الجميع في هذه المباراة الحقيقة نحن كنا مستغربين جدًّا؛ لأن نادي الشباب لم يلجأ إلى عملية إحضار عمالة بهذه الطريقة في جميع المباريات التي أُقيمت هذا الموسم على أرض نادي الشباب، سواء كانت جماهيرية أو غير جماهيرية”.

وتابع الرئيس التنفيذي لنادي الشباب تصريحاته قائلًا: “فما بالك أن قد يلجأ إلى جاليات أو عمالة بأعداد محدودة جدًّا جدًّا لا تتجاوز 100 أو 200 في مباراة متوقع أن يكون هناك حضور جماهيري والشباب ليس في حاجة إليه”.

وأضاف: “في مباراة الفتح كان الحضور حوالي 8900 فكيف نلجأ إلى إحضار جماهير بهذه الطريقة المكشوفة المعيبة لمن لجأ إليها والجميع يعلم أن ما تم من طريقة تصوير نزولهم من الباصات في والمواقف والمدرج ثم مغادرة العمالة بعد انتهاء المسرحية الهزلية في الشوط الأول”.

وواصل الهويشان تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “حتى أنهم لم ينتظروا للدخول في السحب على جوائز الهيئة العامة للرياضة أو التي يُقيمها نادي الشباب في جميع مبارياته هذا الموسم”.

واستكمل: “ما صاحب هذا الأمر من تفاعل غريب جدًّا جدًّا في مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات التي نزلت بنفسها وقيمتها المعنوية في طريقة الطرح والتعاطي معها ليثبت بما لا يدع مجالًا للشك بأن هذا الأمر مرتب له بطريقة خبيثة كان الهدف منها الإساءة لكيان نادي الشباب”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “إستراتيجية الهيئة العامة للرياضة لا تمنع حضور العمالة بأي طريقة، سواء أحضرها النادي أو حضرت بطريقتها الخاصة، القضية أن من أراد الإساءة أساء لنفسه قبل أن يسيء لنادي الشباب”.

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