فيديو.. بداية تطبيق قرار منع دخول المملكة بالهوية لمواطني الخليج

المواطن -الخفجي

رصدت قناة العربية بداية تطبيق قرار منع الدخول إلى المملكة بالهوية الوطنية لمواطني دول الخليج ومنع خروج السعوديين أيضًا بالهوية الوطنية.

#السعودية بدأت فعليا تطبيق قرار منع الدخول إليها بالهوية الوطنية لمواطني دول الخليج ومنع خروج السعوديين أيضا بالهوية الوطنية، التطبيق بدأ بعد منتصف ليل الخميس في إجراء يهدف للحماية من #كورونا.

مراسل العربية @Jazaa33 من منفذ الخفجي مع #الكويت، رصد بداية تطبيق القرار. pic.twitter.com/4lmJZl1zKa — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 27, 2020

وبدأت المملكة تطبيق القرار بعد منتصف ليل الخميس في إجراء يهدف للحماية من فيروس كورونا، فيما رصد مراسل العربية من منفذ الخفجي مع الكويت بداية تطبيق القرار.

وأكدت وزارة الخارجية أمس أن الجهات الصحية المختصة في المملكة تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، مشددةً على حرص حكومة المملكة من خلال تلك الجهات؛ على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه.

واستكمالاً للجهود التي تم اتخاذها والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو لغرض السياحة، وبناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (19-COVID) إلى المملكة وانتشاره، فقد قررت حكومة المملكة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية:

1 – تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً.

2 – تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.

3 – تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

وقالت المملكة إن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، مجددةً دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

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