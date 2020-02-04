فيديو.. تركي آل الشيخ: نجحت الجراحة وسأعود خلال أسبوعين

المواطن - الرياض

طمأن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، محبيه على حالته الصحية، مبشرًا إياهم بنجاح العملية الجراحية التي خضع لها قبل أيام لإزالة ورم في أحد المستشفيات بولاية نيويورك الأمريكية، كما كشف عن موعد عودته إلى المملكة.

#تركي_آل_الشيخ#طهور_يابو_ناصر تركي آل الشيخ يظهر في فيديو بعد العملية الجراحية التي أجراها، يشكر فيه كل من سأل عنه على رأسهم خادم الحرمين وولي عهده، وسيعود إلى المملكة خلال اسبوعين.

pic.twitter.com/3TimjRFhPi — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) February 4, 2020

وظهر آل الشيخ في مقطع فيديو وهو يجلس في غرفته موجهًا رسالة إلى كل من سأل عنه، قال فيها: “أشكر كل من سأل عني، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

وطمأن تركي آل الشيخ محبيه في الوطن العربي على صحته قائلًا: “أنا بخير وأعود إلى السعودية خلال أسبوعين، وحشتوني ومكانكم جميعًا في القلب”.

ردود أفعال:

وانتشر مقطع الفيديو بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن المغردون وسمًا باسم “طهور يابو ناصر”، للتعبير عن حبهم لرئيس هيئة الترفيه، وأعربوا عن أمنياتهم له بالشفاء العاجل.

وقال روقان إسباني: “الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله آخر الأوجاع، وترجع لنا بالسلامة وأنت في كامل صحتك وعافيتك، مشتاقين لك تنور السعودية”.

وأعرب جود بيرسون عن حبه لأبو ناصر واشتياقه لابتسامته فغرد قائلًا: “قلوبنا معك أبو ناصر ودعواتنا لك، الله يقومك بالسلامة وتكون صحتك أحسن من أول، قريب بإذن الله نشوفك في الرياض ونشوف ابتسامتك الحلوة”.

تعب أبو ناصر يحزن محبيه:

بينما أعرب راكان عن حزنه للحالة التي رأي فيها آل الشيخ؛ حيث كان التعب باديًا عليه، فقال: “قلوبنا تدمع على حالك يا معالي المستشار تركي آل الشيخ، ونسأل الله لك العافية، والله يرجعك لنا بالسلامة، وصحة وعافية”.

وقال الغامدي ناصر: “طهور يا أبو ناصر، وما عليك شر إن شاء الله، ما ننسى اللي قدمته لنا من ترفيه ومتعة، وبإذن الله نفرح برجعتك لنا سالم”.

وغردت العنود: “اللهم اشفيه شفاء تام لا يعقبه ألم ولا وجع، اللهم اغرس في نبضه راحة وفي جسده عافية، وهون عليه هذا الألم والتعب، وأبدله بعافية تسري في جسده، اللهم اشفِ جسد يتألم ولا يعلم بحاله غيرك، اللهم بدل أوجاعه بعافية؛ إنك قادر على كل شيء، اللهم اشفه من مرضه”.

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