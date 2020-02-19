فيديو.. تطوير طائرة درون لتنافس سباق سيارات الفورمولا 1

المواطن – ترجمة: منة الله أشرف

وُصفت طائرة بيج درون أثناء القيام برحلتها الأولى في كرواتيا بأنها مثل سيارة الفورمولا 1 في السماء، حيث بإمكانها الدوران وصنع حلقات في الهواء بسرعة 87 ميلًا في الساعة، والممتع في الأمر أنها تتسع لوجود شخص على متنها.

تتضمن النسخة الجديدة من الدرون- الطائرات دون طيار- 12 محركًا، وحلقت للمرة الأولى فوق مدينة فيرسار، كرواتيا، ووصفتها الشركة بأنها معلم تاريخي بارز.

ومن المقرر أن تكون الطائرة الجديدة قاعدة لتجربة سباق مستقبلي جديد يُسمى Drone Champions League أو دوري أبطال الطائرات دون طيار، وكما يوجد سباق سيارات على الأرض، سيتواجد سباق الطائرات في السماء.

عمل الفريق المطور على طائرة Big Drone لعدة أشهر، لكن في أوائل فبراير تمكنوا من اصطحابها إلى فيرسار لإجراء الاختبارات في الهواء الطلق، وستواصل شركة Drone Champions AG تحسين Big Drone قبل بطولة مستقبلية لم يتم تأكيدها بعد.

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