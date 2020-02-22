فيديو.. توظيف التقنيات الحديثة ضمن مبادرة تحدي أبشر

فيديو.. توظيف التقنيات الحديثة ضمن مبادرة تحدي أبشر

2020/02/22
الساعة 1:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة

المواطن – الرياض

شهد ملتقى أبشر السادس، تدشين مبادرة تحدي أبشر التي تسعى إلى توظيف استخدام التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة (الدرونز) وسلسلة الكتل ( البلوك تشين) وغيرها من التقنيات الحديثة في خدمات “أبشر”.

كما يستهدف الملتقى تشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين من منسوبي الوزارة وفئات المجتمع للمشاركة في تطوير أعمال وخدمات الوزارة الإلكترونية والأعمال الميدانية عن طريق إثراء ثقافة الإبداع والابتكار للوصول إلى المراكز الخمس الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .

كما تستهدف هذه التقنيات الحديثة تحسين تجربة المستخدم لخدمات وزارة الداخلية (الإلكترونية والميدانية).

 

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اترك تعليق

avatar



"> المزيد من الاخبار المتعلقة :