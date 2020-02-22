فيديو.. توظيف التقنيات الحديثة ضمن مبادرة تحدي أبشر

المواطن – الرياض

شهد ملتقى أبشر السادس، تدشين مبادرة تحدي أبشر التي تسعى إلى توظيف استخدام التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة (الدرونز) وسلسلة الكتل ( البلوك تشين) وغيرها من التقنيات الحديثة في خدمات “أبشر”.

فيديو | انطلاق تحدي أبشر لتوظيف استخدام التقنيات الحديثة في ملتقى أبشر السادس#الإخبارية pic.twitter.com/tSfcKhU53o — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 22, 2020

كما يستهدف الملتقى تشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين من منسوبي الوزارة وفئات المجتمع للمشاركة في تطوير أعمال وخدمات الوزارة الإلكترونية والأعمال الميدانية عن طريق إثراء ثقافة الإبداع والابتكار للوصول إلى المراكز الخمس الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .

كما تستهدف هذه التقنيات الحديثة تحسين تجربة المستخدم لخدمات وزارة الداخلية (الإلكترونية والميدانية).

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