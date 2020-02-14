فيديو .. جماهير الأهلي تُغادر الملعب بعد ثنائية الوحدة

المواطن - محمد سمعه

التقطت عدسات الكاميرا جماهير النادي الأهلي، وهي تُغادر ملعب المباراة، بعد إحراز نادي الوحدة لهدفه الثاني في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، اليوم الجمعة، بالجولة الثامنة عشرة لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر

وكان اللاعب الفرنسي يوسف نياكات سجل الهدف الثاني للوحدة بالدقيقة الثالثة والثمانين، لتفقد جماهير الأهلي الأمل في عودة فريقها للمباراة، وقررت مغادرة الملعب بسبب الأداء الهزيل للاعبي الراقي. وأصبح رصيد الوحدة بعد الفوز 33 نقطة بالمركز الرابع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 33 نقطة بالمركز الثالث. يذكر أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة قد يتخذ قرارًا بإقالة المدرب السويسري كريستيان جروس بعد الخسارة من الوحدة. وكان المدرب جروس تولى تدريب الأهلي بعد إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بالفترة الأخيرة.