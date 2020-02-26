فيديو.. خفافيش تغزو مستشفى الملك فهد بجازان وتنذر بكارثة!

المواطن - علي شيبان - جازان

أبدى عدد من مراجعي ومرضى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان تخوفهم وتذمرهم واستياءهم من تزايد وانتشار الخفافيش في ساحة المستشفى وحديقته.

وقال محمد عريشي في تصريحات إلى “المواطن” إن الخفافيش تنتشر بصورة كثيفة جداً في ساحة المستشفى؛ ما أدى إلى تخوف مرتادي المستشفى من المراجعين والمرضى، حيث تكثر في أشجار النخيل المنتشرة في ساحة المستشفى وحديقته بشكل مجموعات كثيرة وذات أحجام كبيرة.

أما عبده كريري فأكد أن هذه الخفافيش تنتشر بصورة كبيرة في حديقة المستشفى؛ ما سبب روائح كريهة جداً وخاصة للراغبين بالجلوس في الحديقة في فترة العصرية حيث إنها تتجمع بشكل مجموعات في أشجار النخيل ناهيك عن الأصوات المزعجة التي تصدرها كما أن شكلها مخيف ويثير رعب الأطفال والنساء.

وبالنسبة إلى خالد هزازي فأوضح أن هذه الخفافيش تنتشر في جميع أرجاء وساحات المستشفى وقد تنذر بحدوث كارثة إنسانية في حالة عدم القضاء عليها علماً بأن هذه الخفافيش اتخذت من أشجار النخيل مأوى لها وتتكاثر يوماً بعد يوم، وأن هذه المعاناة ليست وليدة اليوم بل لها عدة سنوات.

“المواطن” تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم صحة جازان محمد دراج ولكنه لم يتجاوب بالرد.

فيما ناشد المرضى والمراجعون عبر “المواطن” من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة التدخل العاجل لإنقاذهم من هذه الخفافيش ومكافحتها والقضاء عليها قبل حدوث أي كارثة، مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة لخدمة المرضى والمراجعين.

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