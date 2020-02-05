فيديو.. رئيس الصحة العالمية يُضحك الحضور بسبب كورونا!

المواطن - متابعة

توقف رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال إلقائه خطابًا حول الوضع بشأن فيروس كورونا أمس الثلاثاء، بضع ثوان للسعال ثم ابتسم لوهلة مؤكدًا أن ذلك “لم يكن فيروس كورونا”.



وتفاعل الحضور بالضحك من اللفتة الكوميدية لرئيس منظمة الصحة العالمية، الذي تابع خطابه حول الآليات المطلوبة لمقاومة انتشار الأمراض، حيث يقع العالم الآن تحت خطر “عدم الاستعداد لأي وباء عالمي”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد الذي انتقل من الصين إلى 24 دولة “لا يمثل بعد حالة وباء عالمي”، وذلك بعد أن أعلنته حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي في 31 يناير الماضي.

وقالت سيلفي بريان، رئيسة إدارة مكافحة الجوائح والأمراض الوبائية في المنظمة للصحافيين في جنيف: “حالياً لسنا في حالة وباء عالمي”، لكنها أضافت “نحن في مرحلة يعد فيها الوباء متعدد البؤر”.

وأعلنت الصين ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 479 شخصاً بنهاية الرابع من فبراير، بعد تأكيد وفاة 65 مريضاً في مقاطعة هوبي مركز انتشار الوباء.

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