فيديو.. زوج المتهمة بخطف الأطفال: رفضت تسجيلهما باسمي

المواطن – الشرقية

كشف زوج المتهمة بخطف الأطفال في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية عن أسرار جديدة بشأن القضية.

وقال الزوج في تصريحات إلى “الإخبارية”: إن ابنه نايف الذي استخرج له شهادة ميلاد ليس ابنه، وذلك بعد إجراء تحليل الـDNA، متابعًا أنها طالبته من فترة طويلة بتسجيل الأطفال باسمه في الأحوال المدنية ولكنه رفض ذلك، وأنه رفض تسجيلهما؛ لأنهما ليسا من دمه.

وقبضت شرطة المنطقة الشرقية على خمسينية اختطفت طفلين حديثي الولادة قبل 20 عامًا تقريبًا.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن المتابعة الأمنية لبلاغات فقد الأطفال حديثي الولادة أسفرت عن ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر بعد الاشتباه بالمعلومات التي تقدمت بها لاستخراج هويات وطنية لمواطنين اثنين ادعت أنهما لقيطان عثرت عليهما منذ قرابة العشرين عامًا وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الإبلاغ عنهما.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه اتضح من إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية علاقتها ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام؛ الأول بتاريخ 24/ 04/ 1417هـ والثاني بتاريخ 08/ 04/ 1420هـ، حيث تم إيقافها لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

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