فيديو صادم.. خادمة تعذب طفلة بشكل وحشي ومطالب بمعاقبتها

المواطن – الرياض

طالب مواطنون بمعاقبة خادمة ظهرت في مقطع فيديو صادم وهي تعذب طفلة صغيرة في أحد المنازل؛ ما أثار حالة من الغضب والاستهجان.

أعتذر على المقطع المؤلم

لكنه مع الأسف حقيقه و واقع لإستمرار العنف من قبل بعض العاملات ضد عيالنا

حسبي الله و نعم الوكيل فيها

عورني قلبي عليها

وين أهل البنت معقول ما شعروا و لا عرفوا بالعنف إلي بنتهم تتعرض له !!!!

شيء يقطع القلب و يموت من القهر 🤬🤬🤬 #خدامه_تعذب_بنت pic.twitter.com/pZcbFeC8r1 — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) February 18, 2020

ونشرت الإعلامية لجين عمران الفيديو وعلقت عليه بالقول: أعتذر على المقطع المؤلم، لكنه مع الأسف حقيقة وواقع لاستمرار العنف من قبل بعض العاملات ضد عيالنا، حسبي الله ونعم الوكيل فيها عورني قلبي عليها، وين أهل البنت معقول ما شعروا ولا عرفوا بالعنف إلي بنتهم تتعرض له؟!! شيء يقطع القلب ويموت من القهر.

وبيّن الفيديو المتداول تحت وسم “خدامة تعذب بنت” على موقع تويتر، الطفلة وهي تبكي بحرقة، فيما تعتدي عليها الخادمة بشكل وحشي خالٍ من الإنسانية، وسط بكاء وتوسل من الطفلة.

ولم يبين الفيديو تفاصيل أخرى بشأن الواقعة أو مكان حدوثها، فيما طالب مواطنون بتدخل الجهات المعنية لمعاقبة الخادمة والأم التي تركت طفلتها بهذا الشكل لسيدة غير أمنية.

تابعنا على تواصل معنا على