فيديو صادم.. صينيون ينشرون عدوى كورونا بشكل متعمد!

المواطن – متابعة

أظهر مقطع فيديو صادم مصابين صينيين بفيروس كورونا الجديد ينشرون العدوى بشكل متعمد.

وأذاعت قناة الإخبارية المقطع الذي يبين مصابين صينيين يبصقون على بضائع في بعض المحلات بشكل مقزز؛ بهدف نشر العدوى بشكل متعمد، فيما تم القبض عليهم ليتبين أنهم مصابون بالعدوى فعلًا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” داخل الصين بلغت 70635 حالة، من بينها 1772 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الإصابات خارج الصين بلغت 694 إصابة بالفيروس في 25 دولة وقعت من بينها 3 وفيات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف: إن الصين شهدت خلال الساعات الـ24 الماضية 2051 حالة إصابة جديدة تم الكشف عنها بالتحاليل المخبرية وكذلك بالأشعة، وأن 94% من الحالات في إقليم هوبيه.

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