فيديو.. طرق الوقاية من فيروس كورونا الجديد

فيديو.. طرق الوقاية من فيروس كورونا الجديد

2020/02/28
الساعة 4:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن اتباع طرق الوقاية من فيروس كورونا الجديد يقي بإذن الله من نقل العدوى بشكل كبير.

وقالت الصحة في مقطع فيديو بثته وكالة واس الإخبارية إن من بين النصائح التي تساعد في الوقاية من كورونا؛ الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، واستخدام مناديل أو تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.

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Nour
ضيف
Nour

الله يحمي الجميع يارب

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