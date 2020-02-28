فيديو.. طرق الوقاية من فيروس كورونا الجديد

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن اتباع طرق الوقاية من فيروس كورونا الجديد يقي بإذن الله من نقل العدوى بشكل كبير.

#وزارة_الصحة : اتباع طرق الوقاية من فيروس كورونا الجديد يساهم بإذن الله في تقليل العدوى.#واس_عام pic.twitter.com/nb7roiB50e — واس العام (@SPAregions) February 28, 2020

وقالت الصحة في مقطع فيديو بثته وكالة واس الإخبارية إن من بين النصائح التي تساعد في الوقاية من كورونا؛ الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، واستخدام مناديل أو تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر