فيديو.. طرق الوقاية من فيروس كورونا

المواطن - متابعة

أكد الدكتور أيمن إمام، مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحي في مصر، أن هناك بعض الطرق للوقاية من فيروس كورونا، أهمها أنه يجب غسل اليد بالماء والصابون مع تدليكها لمدة 20 ثانية على الأقل.

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وشدد إمام، خلال حواره إلى برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني على قناة CBC سفرة، أنه يجب الالتزام بآداب العطس والكحة، مع منع وصول مصدر العدوى وخروجها من الجسم في حالة الإصابة، وذلك باستخدام مناديل للحماية عند العطس، مشيرًا إلى أنه لا ضرورة من ارتداء "الماسك"؛ لأنه لا يوجد عدوى في مصر. وتابع أن الصين تجبر الجميع على ارتداء الماسك الطبي، ولكن هذا يعود إلى وجود عدوى كبيرة في الدولة المذكورة، على عكس مصر. أما طريقة رفع الجهاز المناعي للجسم، فهي الغذاء السليم والبعد عن الأطعمة الجاهزة والسريعة، مع أخذ قسط وافر من النوم والراحة مع وجود رياضة والابتعاد عن التدخين، وأيضًا عند التعامل مع القطط والكلاب يجب غسل اليد بالماء والصابون.