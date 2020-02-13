فيديو.. عامل بمطعم يغسل الصحون فوق برميل نفايات

المواطن – فواز الأسلمي – حفر الباطن

أغلقت أمانة حفر الباطن ممثلة ببلدية شرق مطعمًا يقدم وجبات هندية بحي أبو موسى الأشعري بعد أن قام أحد عمال المطعم بغسل الصحون فوق برميل نفايات أمام المطعم.

ووثق أحد المواطنين العامل وهو يقوم بغسل الصحون فوق البرميل لتتفاعل بعد ذلك بلدية شرق حفر الباطن وتغلق المطعم.

‫وفي السياق ذاته كثفت الأمانة جولاتها الميدانية على سوق اللحوم المركزي وأتلفت ١٢ كيلوجرامًا من اللحوم والمواد الغذائية، كما تم أخذ عينات بالتعاون مع مختبر الأغذية للتأكد من سلامة وصحة الأغذية والعاملين بها.

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