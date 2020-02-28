فيديو.. عبدالله السدحان يتعرض لحادث سير والجمهور: الحسد السبب

المواطن - متابعة

تعرض الفنان عبدالله السدحان،، لحادث سير بسيارته، أثناء توجهه إلى الرياض، استعدادًا لبدء تصوير مسلسله الجديد “الديك الأزرق”، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

الحمدلله على كل حال سالمين .

من زود الوناسة ما امدانا نصل للرياض ونفرح بالأحبة وندخل في دهاليز اول يوم تصوير الديك الأزرق ليقدر الله وياتي احدهم ويقشني انا و سيارتي .

لندخل في دهاليز التقييم والتقديرات وما بين تعتبر تالف ام لا وحده رده . الأهم انا بخير ومن معي تجنباً للأشاعة . pic.twitter.com/rjEDFha67B — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) February 27, 2020

وكشف السدحان عن تعرضه للحادث بمقطع فيديو نشره على حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ظهرت به سيارته المحطمة، وعلق عليه :”الحمد لله على كل حال سالمين، من زود الوناسة ما أمدانا نصل للرياض ونفرح بالأحبة وندخل في دهاليز أول يوم تصوير الديك الأزرق، ليقدر الله ويأتي أحدهم ويقشني أنا وسيارتي”.

وطمأن السدحان جمهوره على صحته حتى لا يفتح باب لترديد الإشاعات فقال: “لندخل في دهاليز التقييم والتقديرات وما بين تعتبر تالف أم لا وحده رده، الأهم أنا بخير ومن معي تجنبًا للإشاعة”.

وتفاعل الكثير من محبي السدحان مع تغريدته، وكان في مقدمتهم الفنانة ريم عبدالله والتي علقت عليها: ” الحمد لله على السلامة يا أبو تركي، أهم شيء صحتك وسلامتك ومعوض خير”.

كما اطمأن عليه أيضًا معد البرامج في قناة روتانا خليجية راشد العقيل، وعلق: “الحمد لله على سلامتك أبو تركي”، بينما غرد ماجد العرابي الحارثي: “الحمد لله على السلامة، صحتك أهم والحديد يتعوض”.

أما اجليل المجبري فرأى أن الحادثة كانت بسبب الحسد الذي تعرض له السدحان، فغرد قائلًا : “هذي عين والعياذ بالله، ولكن قدر الله وما شاء فعل، حمد الله علي سلامتكم، أهم شيء أنتم ربي يحفظكم”.

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