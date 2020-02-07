فيديو .. عمال نظافة يعتدون على ممتلكات مواطن بالرياض

المواطن - الرياض

نجحت أمانة الرياض في تحديد وضبط عمالة تابعة لأحد مقاولي النظافة بعد تعديهم على ممتلكات مواطن وسلمتهم للأجهزة الأمنية.

أمانة الرياض تحدد وتضبط عمالة تابعة لأحد مقاولي النظافة بعد تعديهم على ممتلكات مواطن وتسلمهم للأجهزة الأمنية.

كما ألزمت مقاول النظافة بإنهاء خدمات العمالة والمشرف عبيهم وتأمين البدلاء بالإضافة لإنذاره وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح الجزائية بعقده.pic.twitter.com/hwP0GdMSIX — طرق الرياض (@Ruh_Rd) February 7, 2020

كما ألزمت الأمانة مقاول النظافة بإنهاء خدمات العمالة والمشرف عليهم وتأمين البدلاء بالإضافة لإنذاره وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح الجزائية بعقده.

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