الأمانة سلمتهم للجهات الأمنية

فيديو .. عمال نظافة يعتدون على ممتلكات مواطن بالرياض

2020/02/07
الساعة 4:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار
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المواطن - الرياض

نجحت أمانة الرياض في تحديد وضبط عمالة تابعة لأحد مقاولي النظافة بعد تعديهم على ممتلكات مواطن وسلمتهم للأجهزة الأمنية.

كما ألزمت الأمانة مقاول النظافة بإنهاء خدمات العمالة والمشرف عليهم وتأمين البدلاء بالإضافة لإنذاره وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح الجزائية بعقده.

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