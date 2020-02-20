فيديو.. عن الوطن حرس الحدود يذود

فيديو.. عن الوطن حرس الحدود يذود

2020/02/20
الساعة 5:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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حرس الحدود

المواطن – الرياض

نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يُظهر جانباً من عمليات حرس الحدود للذود والدفاع عن المملكة وعلقت عليه بالقول: عن حدود الوطن حرس الحدود يذود.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، كان قد رعى أمس، تمرين “القبضة3 ” وحفل تخريج الدورات التدريبية بحرس الحدود، وذلك بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية في جدة.

 

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