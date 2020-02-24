فيديو.. فحص DNA يحسم مصير نسيم الحبتور خلال ساعات

المواطن - الدمام

قبل 24 عامًا، تعرض الطفل نسيم الحبتور إلى الاختطاف على كورنيش الدمام حين كان عمره عامًا ونصف العام إلا أن الآمال تعززت لدى والده في العثور عليه بعد انكشاف أمر خاطفة الدمام قبل أسابيع.

هو طفل تم اختطافه من كورنيش الدمام وكان عمره سنه ونصف قبل 24 عامًا، ومصادر أكدت أن "مختطفه الدمام" كان لديها 4 أبناء وبنت، تم استعادة 3 منهم لعائلاتهم، ويُنتظر أن يُحسم موضوع الطفل "نسيم" من خلال تحاليل DNA خلال الساعات القادمة.#نسيم_حبتور

pic.twitter.com/MpnGJi9uK8 — خُلاصة_الهاشتاق (@HshTago) February 24, 2020

وقادت الجهود الأمنية إلى ضبط امرأة تورطت في خطف 3 أطفال في الدمام قبل عدة عقود وتم إعادتهم إلى ذويهم وهم: نايف القرادي، ويوسف العماري وموسى الخنيزي فيما تحوم الشبهات حول وجود نسيم حبتور لديها.

وقال والد نسيم حبتور في مداخلة مع قناة الإخبارية إن الشكوك تزايدت لديه في تورط خاطفة الدمام في هذه الجريمة بعدما تم الكشف عن سجلها الإجرامي وتورطها في جرائم الخطف معبرًا عن ثقته في الأجهزة الأمنية وقدرتها على كشف الحقيقة.

وسيتم إجراء فحص الحمض النووي في غضون ساعات للتأكد من حقيقة الابن الرابع الذي ادعت خاطفة الدمام أنه ابنها.

وكانت خاطفة الدمام قد ادعت أن لديها 4 أبناء وبنت، تم استعادة 3 منهم لعائلاتهم، ويُنتظر أن يُحسم موضوع نسيم الحبتور من خلال تحاليل DNA خلال الساعات القادمة.

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