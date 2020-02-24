فيديو .. كلمات الفراج عن النصر تُثير الغضب ضده

المواطن - محمد سمعه

أقحم الإعلامي الرياضي وليد الفراج، نادي النصر في الأزمة التحكيمية المُثارة حاليًا بين ناديي الهلال والاتحاد، وذلك بعد مباراة الفريقين التي أُقيمت أول أمس السبت في الجولة الـ19 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان مُتابع نصراوي لبرنامج “الدوري مع وليد” قال للفراج: “أنت هالحين قرأت بيان الاتحاد عن التحكيم بحنية، ولكن يوم ما تقرأ بيان نادي النصر عن التحكيم، أحس أن الأستوديو راح يزلزل من غضبك، وين الحياد؟”.

ورد عليه الفراج قائلًا: “راح أقولك شيء لا تُخطئه العين، في واحد ثالث مستفيد من الأزمة بين الهلال والاتحاد، الاتحاد زعلان من الهلال، فيأتي واحد ثالث يقول للاتحادي كيف ترضاها على نفسك وكرامتك؟”.

وأضاف الفراج مُلمحًا بكلامه عن النصر: “هناك طرف يحاول استغلال الأزمات بدعم كل الأندية في عملية تحريض ضد نادي معين، لازم يريح شوي لأن الوضع أصبح شغبًا”.

ورد الإعلامي عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر على كلمات الفراج قائلًا: “لا تنسَ، كل ما ركزت أكثر كل ما كان النصر أقوى، إما أن تستسلم، في كلتا الحالتين النصر هو المستفيد”.

وأضاف ابن زنان موجهًا حديثه لوليد الفراج: “قل رأيك كما شئت ولكن ليس من حقك أن تمنع الآخرين من أن يقولوا رأيهم”.

وأبدى الجمهور النصراوي غضبه من تصريحات الفراج، قائلين بأنه دائمًا يتعمد الإسقاط على النصر ولا يقبل بالرأي والرأي الآخر.

وكان نادي الاتحاد أصدر بيانًا أمس الأحد، أعرب فيه عن امتعاضه من الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها في لقاء الهلال بالدوري.

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