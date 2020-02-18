فيديو .. كمية هائلة من الجراد تحاول التهام شجرة ضخمة

فيديو .. كمية هائلة من الجراد تحاول التهام شجرة ضخمة

2020/02/18
الساعة 7:21 مساءً
- ‎فييوتيوب
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المواطن – الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة تجمع مئات الجراد على إحدى الأشجار، حتى أنه تم تغطيتها بالكامل به.

وشهدت مناطق الرياض وحائل والقصيم والشرقية، قدوم أعداد كبيرة من أسراب الجراد من اليمن، واستقرارها في المزارع وذلك نتيجة تأثير الرياح الجنوبية وجفاف مناطق تكاثر الجراد.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور عبدالله أبا الخيل، في وقت سابق أن الوزارة أنجزت أعمالها الميدانية ضد تكاثر الجراد الصحراوي في الموسمين الشتوي والربيعي.

وأضاف أن الوزارة كافحت 17000 هكتار، لتعلن بذلك انتهاء أعمال المكافحة والتطهير بنهاية الشهر الحالي في عدة أجزاء من المملكة وهي الليث والقنفذة بمكة المكرمة، وساحل عسير وقلوة والمخواة بمنطقة الباحة، إضافة إلى محافظات بيش والدرب والشقيق بمنطقة جازان.

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جوري
ضيف
جوري

تقشعر جسمي يوووووه

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