فيديو لجماهير الشباب يُثير ضجة قبل انطلاق مباراة النصر

المواطن - محمد سمعه

نشر الإعلامي مبارك الشهري، عبر حسابه في"تويتر"، فيديو لقدوم الجمهور الشبابي من العمالة الوافدة لـ الدخول إلى ملعب الملز لمتابعة مباراة النصر المقامة حاليًّا بالجولة الـ18 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وكتب الشهري مغردًا في "تويتر": "إلى سمو رئيس هيئة الرياضة، وإلى الدكتور رجاء الله السُّلمي، هل هذه طريقة احترافية من إدارة الشباب، لنيل المليون ريال، أتمنى فتح تحقيق كما حدث مع إدارة الاتفاق". أما الإعلامي الرياضي علي العنزي فعلق قائلًا: "الباص وصل ومعاه جماهير الشباب". وأثار الفيديو اندهاش مشجعي كرة القدم السعودية عبر"تويتر"؛ بسبب عدم رؤية الجمهور الشبابي بكثافة في الملعب ورؤية الجمهور الحاضر الذي يبدو عليه أنه من الوافدين. وتُقام مباراة النصر والشباب على ملعب الملز بالرياض، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.