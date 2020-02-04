فيديو.. لحظة مهاجمة أحد الأشخاص لنجل دونالد ترامب

المواطن - متابعة

تعرَّض نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جونيور، للهجوم من قبل أحد الأشخاص، أثناء دفاعه عن والده.

WATCH: Protester is forcibly removed from #IowaCaucuses event after interrupting and moving toward Donald Trump Jr. pic.twitter.com/u0pfgoUz0u — NBC News (@NBCNews) February 3, 2020

وحاول الشخص الوصول إلى المنصة خلال كلمة جونيور في مؤتمر صحفي، والاعتداء عليه، لكن سرعان ما تعامل الحرس الخاص به بقوة مع الأمر.

واستمر جونيور، في الدفاع عن والده قائلاً: إنه يسير في طريقه بشكل صحيح رغم وجود العديد من المنتقدين.

ووجه شكره للأمريكيين على ثقتهم في دونالد ترامب، قائلاً: إنه لا يضيع ولا يدخر وقتاً في خدمة بلاده ويعمل دائماً لصالح الشعب الأمريكي بدون ملل.

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