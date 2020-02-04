خلال كلمة جونيور في مؤتمر صحفي

فيديو.. لحظة مهاجمة أحد الأشخاص لنجل دونالد ترامب

2020/02/04
الساعة 10:09 صباحًا
- ‎فيالعالم
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المواطن - متابعة

تعرَّض نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جونيور، للهجوم من قبل أحد الأشخاص، أثناء دفاعه عن والده.

وحاول الشخص الوصول إلى المنصة خلال كلمة جونيور في مؤتمر صحفي، والاعتداء عليه، لكن سرعان ما تعامل الحرس الخاص به بقوة مع الأمر.

واستمر جونيور، في الدفاع عن والده قائلاً: إنه يسير في طريقه بشكل صحيح رغم وجود العديد من المنتقدين.

ووجه شكره للأمريكيين على ثقتهم في دونالد ترامب، قائلاً: إنه لا يضيع ولا يدخر وقتاً في خدمة بلاده ويعمل دائماً لصالح الشعب الأمريكي بدون ملل.

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