فيديو.. لحظة وصول نايف القرادي‬ إلى جازان عائدًا لأهله

المواطن – جازان

أظهر مقطع فيديو لحظة وصول نايف القرادي، المخطوف من مستشفى القطيف في عام 1414هـ، إلى مطار جازان عائدًا لأهله، وذلك بعد أن تأكدت النيابة العامة من تطابق فحص الـDNA الخاص بالمختطف نايف القرادي مع والدته الشرعية.

وفي حديث خاص إلى “المواطن” كشف خال المختطف حسين إبراهيم القرادي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل هذه القصة الغريبة بالقول بدأت المعاناة منذ عام 1414 في المنطقة الشرقية، حيث توجهت أم نايف للولادة في أحد المستشفيات وبعد أن وضعت ولدها جاءت امرأة ترتدي زيّ الممرضات وأخذت المولود إلى قسم التطعيم حسب زعمها، وخرجت به من المستشفى واختفت عن الأنظار.

وتابع أنه بسبب عدم وجود كاميرات مراقبة آنذاك في المستشفى لم يتم التعرف على المختطفة، وتم البحث عن الطفل داخل المستشفى ولم يتم العثور عليه، وتم إبلاغ الجهات المعنية في الرياض والشرقية.

وعن الحياة التي قضاها المختطف نايف القرادي في السنوات الماضية قال حسين القرادي: لقد أخبرنا نايف أنه قضى حياة جميلة جدًّا مع هذه الأسرة وأيضًا مع المختطفين الباقين حيث كانت المختطفة تعتني بهم كثيرًا؛ حيث درس نايف حتى أكمل المرحلة الثانوية وقامت المختطفة بتدريسه اللغة الإنجليزية وكانت معاملتها لهم ممتازة جدًّا ولم ترفض لهم أي طلب.

وقبضت شرطة المنطقة الشرقية على خمسينية اختطفت طفلين حديثي الولادة قبل 20 عامًا تقريبًا.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن المتابعة الأمنية لبلاغات فقد الأطفال حديثي الولادة أسفرت عن ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر بعد الاشتباه بالمعلومات التي تقدمت بها لاستخراج هويات وطنية لمواطنين اثنين ادعت أنهما لقيطان عثرت عليهما منذ قرابة العشرين عامًا وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الإبلاغ عنهما.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه اتضح من إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية علاقتها ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام؛ الأول بتاريخ 24/ 04/ 1417هـ والثاني بتاريخ 08/ 04/ 1420هـ، حيث تم إيقافها لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

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