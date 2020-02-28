فيديو.. لفتة إنسانية من وليد الفراج تجاه منتج برنامجه

المواطن - الرياض

توسط الإعلامي وليد الفراج في حل خلاف نشب بين منتج برنامجه “الدوري مع وليد”، المذاع على قناة ” SBC “، وشقيقه إبراهيم، ونجح في الإصلاح بينهما.

اليوم كان يوم زواج أخوي إبراهيم، ماقدرت احضر الزواج لارتباطي بحلقة اليوم عرف الأخ الأكبر لفريق برنامج @DawryWaleed الاستاذ وليد الفراج @waleedalfarraj بالخبر بعد الحلقة وفاجأني بإرسال هذا الفيديو اللطيف لإبراهيم اخوي واصلح مشكلة كبيرة بيني وبينه😂

هذا ابو بدر بعيد عن الشاشة❤️❤️ pic.twitter.com/xeZ1wjr894 — سعود العيد Saud Aleid (@saud_al_eid) February 27, 2020

نشب خلاف بين المنتج سعود العيد وشقيقه إبراهيم، بسبب عدم قدرة الأول على حضور زفاف أخيه بسبب انشغاله في عمله، الأمر الذي أغضبه منه، فما كان من الإعلامي وليد الفراج سوى التدخل بتصوير مقطع فيديو وإرساله إلى العريس دون علم المنتج علّه يصلح بينهما.

وقال الفراج في الفيديو: “ألف مبروك إبراهيم وإن شاء الله الله يكتب لك حياة سعيدة، ألف مبروك الزواج ومنك المال ومنها العيال، أنا بتوسط اليوم لسعود، أنت تعرف إنه بيشتغل بوظيفة مهمة وما هو موظف بسيط أو قاعد في شركة ممكن أن يغطي أحد زملائه غيابه، ولكنه منتج تليفزيوني”.

وأضاف: “سعود منتج ووجوده مهم للغاية، وأنا أشكرك إذا تفهمت هذا الأمر، وإن سبب غيابه عن زفافك ليس لأني أغلى منك، ولكن القضية هو أنه رجل يحترم عمله، واليوم كان مهم للغاية، ترى أخوك لازم تفخر فيه”.

نشر المنتج سعود الفيديو على حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليه : “اليوم كان يوم زواج أخوي إبراهيم، ما قدرت أحضر الزواج لارتباطي بحلقة اليوم، عرف الأخ الأكبر الأستاذ وليد الفراج بالخبر بعد الحلقة وفاجأني بإرسال هذا الفيديو اللطيف لإبراهيم أخوي وأصلح مشكلة كبيرة بيني وبينه، هذا أبو بدر بعيد عن الشاشة”.

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