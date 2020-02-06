فيديو.. متحدث الجوازات يوضح عقوبة مخالفة قرار تعليق السفر للصين

المواطن - الرياض

أوضح النقيب ناصر العتيبي المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات أنه تنفيذًا للإجراءات الصحية المعتمدة للوقاية من خطر فيروس كورونا قامت المديرية العامة للجوازات بتعليق السفر لجمهورية الصين الشعبية لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة وذلك حفاظًا على أمنهم وسلامة جميع المواطنين والمقيمين.

وأضاف أن من يخالف هذه القرارات يتم تطبيق لائحة وأنظمة السفر السعودية عليه، ويكون هناك لجنة ترفع لها جميع المخالفات المدونة والمرصودة وتقوم بدراسة هذه الحالات وإصدار عقوبات وغرامات حسب ما تقر هذه اللجنة المركزية، أما بالنسبة للمقيمين فيتم منعهم من دخول الملكة العربية السعودية، باستثناء الدخول بتأشيرتي حج وعمرة لزيارة بيت الله الحرام.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات أكدت أنه وفي إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، فقد تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى جمهورية الصين الشعبية.

ولفتت الجوازات إلى أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين، وفي حال ثبوت مخالفة أحد الإخوة المقيمين لتعليق السفر للصين، فلن يسمح له بالعودة للمملكة.

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