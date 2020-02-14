فيديو.. مصادرة سفينة تحمل أسلحة إيرانية في طريقها للحوثي

المواطن – متابعة

كشفت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، عن قيام سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بمصادرة 150 صاروخًا مضادًا للطائرات في بحر العرب الأحد الماضي، تضم 3 صواريخ إيرانية “بر-جو”.

شاهد مصادرة البحرية الأميركية لأسلحة وصواريخ إيرانية في بحر العرب pic.twitter.com/AaTzceSP2w — العربية (@AlArabiya) February 13, 2020

وقالت القيادة المركزية، في بيان لها مساء اليوم، “مكونات الصواريخ المصادرة في بحر العرب إيرانية التصميم”.

كما أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي باليمن.

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