فيديو.. مصادرة سفينة تحمل أسلحة إيرانية في طريقها للحوثي

فيديو.. مصادرة سفينة تحمل أسلحة إيرانية في طريقها للحوثي

2020/02/14
الساعة 3:03 صباحًا
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار
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المواطن – متابعة

كشفت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، عن قيام سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بمصادرة 150 صاروخًا مضادًا للطائرات في بحر العرب الأحد الماضي، تضم 3 صواريخ إيرانية “بر-جو”.

وقالت القيادة المركزية، في بيان لها مساء اليوم، “مكونات الصواريخ المصادرة في بحر العرب إيرانية التصميم”.

كما أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي باليمن.

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