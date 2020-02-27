فيديو.. مقتل 34 جنديًا تركيًا بغارة سورية في إدلب

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات التركية، مساء أمس الخميس، مقتل أكثر من 22 جنديًا تركيًا بهجوم شنه الطيران السوري في محافظة إدلب، بينما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 34 جنديًا تركيًا.

وأكد رحمي دوغان، والي محافظة هطاي التركية على الحدود مع سوريا، سقوط جرحى بين الجنود الأتراك في الهجوم، مشيرًا إلى أن حالة بعضهم خطرة، وتم نقلهم من إدلب عبر معبر “جيلوة غوزو” الحدودي إلى هطاي.

وتحدث “المرصد السوري لحقوق الإنسان” عن مقتل 34 جنديًا تركيًا على الأقل بغارات جوية اليوم الخميس في المنطقة الواقعة بين قريتي البارة وبليون في إدلب.

وأعلنت الخارجية التركية أن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في أعقاب اجتماع عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الخميس، دون أن تدلي بأي تفاصيل حول المكالمة.

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