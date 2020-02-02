فيديو .. نجم النصر يُواصل تدريباته ويُحدد موعد عودته

تلقى المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر خبرًا سارًا من اللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، حيث حدد الأخير موعد عودته لتدريبات العالمي.

وقالت تقارير صحافية إن عبدالفتاح آدم سيعود بداية من يوم الجمعة الموافق السابع من فبراير للمشاركة في مباريات النصر، بعد نهاية البرنامج التأهيلي له.

وكان عبدالفتاح آدم، نشر فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يُواصل تدريباته البدنية في فرنسا للتعافي من الإصابة، والاستعداد بشكل مثالي لمباريات النصر المقبلة.

ويحتل نادي النصر حاليًا، المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

وكان عبدالفتاح آدم التحق بصفوف نادي النصر، قادمًا من التعاون.

جدير بالذكر أن نادي النصر، يستعد لمواجهة نادي السد القطري يوم 11 فبراير الجاري في دوري أبطال آسيا، ثم يواجه نادي العين الإماراتي يوم 18 فبراير في الجولة الثانية من البطولة الآسيوية.

يذكر أن نادي النصر كان تُوج بلقب كأس السوبر السعودي يوم 4 يناير الماضي على حساب نادي التعاون بركلات الجزاء الترجيحية.