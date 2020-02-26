فيديو.. هل أصيب روحاني بفيروس كورونا؟

المواطن - متابعة

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف عن إصابة نائب وزير الصحة الإيراني إيرادج حريرجي، بفيروس كورونا المستجد، حيث ظهر في الفيديو وعلامات المرض تبدو عليه، فكان يسعل ويتصبب عرقًا، ويبدو عليه الإرهاق الشديد.

مقطع التقط يوم أمس لنائب وزير الصحة الإيراني وتبدو عليه أعراض التعب، حيث كان مرهق ويتعرق طوال الوقت ولم يتقيّد بالقناع رغم علمه أنه مريض.

اليوم تم الإعلان عن إصابته بفايروس كورونا، وربما نشر المرض لقيادات الدولة، حيث اجتمع لاحقاً مع الرئيس الإيراني روحاني.pic.twitter.com/wJZzkN0hUS — إيـاد الحمود (@Eyaaaad) February 25, 2020

أُلتقط الفيديو أثناء ظهور نائب وزير الصحة الإيراني في مؤتمر صحفي لنفي الأخبار المتداولة حول وفاة 50 شخصاً بفيروس كورونا المستجد في بلاده، لتتأكد إصابته بالفيروس في اليوم التالي.

ونشر مستشار وزير الصحة الإعلامي، علي رضا وهاب زاده، تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر أعلن فيها عن إصابة حريرجي بالفيروس، فقال: “اختبار كورونا المستجد الذي أجري للسيد حريرجي، نائب وزير الصحة الذي كان في الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا، جاء بنتيجة إيجابية”.

لم يكن نائب وزير الصحة الإيراني يرتدي القناع الواقي أثناء ظهوره في الفيديو، مما يعني أنه من المحتمل أنه نقل الفيروس المستجد إلى من حوله من قيادات الدولة وأفراد عائلته، ومن بينهم الرئيس روحاني، والذي التقى به عقب انتهاء المؤتمر الصحفي وقبل ساعات قليلة من تأكيد إصابته.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في إيران قبل أيام، وتسبب في وفاة 15 شخصًا وإصابة 95.

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