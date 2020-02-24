فيديو.. والدة أحد المخطوفين تتعرف على خاطفة الدمام

فيديو.. والدة أحد المخطوفين تتعرف على خاطفة الدمام

2020/02/24
الساعة 7:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المخطوفين في الدمام
المواطن - الرياض

استدعت الجهات الأمنية في الشرقية والدة أحد المختطفين في الدمام للتعرف على المتهمة بالخطف، وأشارت المصادر إلى أن الوالدة أكدت أن المتهمة هي الخاطفة لابنها منذ أكثر من 20 عامًا.

وأفادت قناة الإخبارية إنه تم القبض على الشخص المرتبط بعلاقة مع المتهمة بالاختطاف في الدمام، وذلك بعد إعادة 3 مختطفين إلى ذويهم.

وكانت جهود رجال الأمن قادت إلى الكشف عن امرأة تورّطت في اختطاف 3 أطفال قبل عدة سنوات تصل في بعض الحالات إلى 27 عامًا، فيما يتم التحقيق معها حاليًا للكشف عن مصير طفل رابع خُطف قبل 24 عامًا يدعى نسيم الحبتور.

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