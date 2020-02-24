فيديو.. والدة أحد المخطوفين تتعرف على خاطفة الدمام

المواطن - الرياض

استدعت الجهات الأمنية في الشرقية والدة أحد المختطفين في الدمام للتعرف على المتهمة بالخطف، وأشارت المصادر إلى أن الوالدة أكدت أن المتهمة هي الخاطفة لابنها منذ أكثر من 20 عامًا.

فيديو | مراسل #الإخبارية: استدعاء والدة أحد المختطفين للتعرف على المتهمة بالخطف pic.twitter.com/G83kZHMlSm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 24, 2020

وأفادت قناة الإخبارية إنه تم القبض على الشخص المرتبط بعلاقة مع المتهمة بالاختطاف في الدمام، وذلك بعد إعادة 3 مختطفين إلى ذويهم.

وكانت جهود رجال الأمن قادت إلى الكشف عن امرأة تورّطت في اختطاف 3 أطفال قبل عدة سنوات تصل في بعض الحالات إلى 27 عامًا، فيما يتم التحقيق معها حاليًا للكشف عن مصير طفل رابع خُطف قبل 24 عامًا يدعى نسيم الحبتور.

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