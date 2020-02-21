فيديو.. وزير الصحة يفاجئ الممرضة عائشة الشهري على الهواء

المواطن – الرياض
وجّه وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، بتكريم الممرضة السعودية عائشة الشهري التي نجحت هي وزميلتاها في إنقاذ حياة عامل تعرض للدهس في خميس مشيط.
فيدبو | بماذا فاجأ #وزير_الصحة الممرضة عائشة الشهري عبر برنامج #الراصد
#خميس_مشيط pic.twitter.com/oyAO5Hxn5o
— الراصد (@alraasd) February 20, 2020
وخلال استضافتها في برنامج الراصد كشف عبير الشهري عن تفاصيل عملية إنقاذ العامل حيث قالت إنها صادفت هي وأختها صفية وصديقتها منال الشهري، على طريق المدينة العسكرية في خميس مشيط أحد العمال تعرض لحادث مروري ما أدى إلى فقده الوعي.
فيديو | عائشة الشهري تروي تفاصيل "ممرضات سعوديات يُسعفن مصابا تعرض للدهس على طريق #خميس_مشيط" #الإخبارية pic.twitter.com/cKDGEUYIgv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2020
وأضافت أنه تم عمل إنعاش قلبي له وإسعافه بواسطة حقيبة الإسعافات الأولية التي كانت بحوزتهنّ لحين وصول الفرق الإسعافية.
وزفّ مقدم البرنامج على الهواء بشرى التكريم للممرضة بعدما تلقى رسالة SMS من أحد مسؤولي الوزارة أثناء تقديم البرنامج.
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