فيديو.. وزير الصناعة: ولي العهد سألني شماغك وين مصنوع؟
أكد أنها رسالة بأهمية اعتزاز المواطن بالصناعة السعودية

فيديو.. وزير الصناعة: ولي العهد سألني شماغك وين مصنوع؟

2020/02/24
الساعة 10:49 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أنه بلا شك يوجد في المملكة صناعة، بل صناعة متميزة جدًّا، والمملكة حققت نموًّا حقيقيًّا في القطاع الصناعي خلال السنوات القادمة، والسوق السعودي المفتوح نجح في خلق صناعة قوية.

 

 

وأضاف خلال حواره إلى برنامج في الصورة المذاع على قناة روتانا خليجية أن اليوم يوجد 7800 مصنع، والناتج المحلي من القطاع الصناعي يتجاوز 300 مليار، والقوى العاملة بالقطاع وصلت إلى 550 ألف عامل وعاملة.

وتابع الخريف: نستهدف زيادة الناتج المحلي من القطاع الصناعي إلى 700 مليار بحلول 2030 تمثل 15% من الناتج المحلي، ومضاعفة الصادرات غير النفطية إلى 550 مليارًا، وزيادة عدد القوى العاملة إلى مليار و400 مليون.

وكشف وزير الصناعة: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سألني في الدرعية (شماغك وين مصنوع؟) فوصلتني رسالته بأهمية اعتزاز المواطن بالصناعة السعودية، ودعم المنتج السعودي.

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طلال
ضيف
طلال

الله يحفظ لنا ملكنا واميرنا الامير محمد بن سلمان وبلدنا

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2 ساعة
ابو سلطان
ضيف
ابو سلطان

نعم والله هذا ما يتطلع له كل سعودي

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20 ساعة



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