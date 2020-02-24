فيديو.. وزير الصناعة: ولي العهد سألني شماغك وين مصنوع؟

المواطن - الرياض

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أنه بلا شك يوجد في المملكة صناعة، بل صناعة متميزة جدًّا، والمملكة حققت نموًّا حقيقيًّا في القطاع الصناعي خلال السنوات القادمة، والسوق السعودي المفتوح نجح في خلق صناعة قوية.

معالي #وزير_الصناعة_في_الصورة

سمو ولي العهد سألني في الدرعية: شماغك وين مصنوع؟ فوصلتني رسالته بأهمية اعتزاز المواطن بالصناعة السعودية، ودعم المنتج السعودي.. pic.twitter.com/5tg1umExqc — في الصورة (@Fealsora) February 24, 2020

وأضاف خلال حواره إلى برنامج في الصورة المذاع على قناة روتانا خليجية أن اليوم يوجد 7800 مصنع، والناتج المحلي من القطاع الصناعي يتجاوز 300 مليار، والقوى العاملة بالقطاع وصلت إلى 550 ألف عامل وعاملة.

وتابع الخريف: نستهدف زيادة الناتج المحلي من القطاع الصناعي إلى 700 مليار بحلول 2030 تمثل 15% من الناتج المحلي، ومضاعفة الصادرات غير النفطية إلى 550 مليارًا، وزيادة عدد القوى العاملة إلى مليار و400 مليون.

وكشف وزير الصناعة: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سألني في الدرعية (شماغك وين مصنوع؟) فوصلتني رسالته بأهمية اعتزاز المواطن بالصناعة السعودية، ودعم المنتج السعودي.

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