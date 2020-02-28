فيديو وصور.. شقيقات شذى سبت يشعلن حفل الحناء بالرقص والزغاريد

المواطن - متابعة

أشعلت لقطات من حفل حناء الفنانة البحرينية شذى سبت مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل اسمها يتصدر قائمة بحث السعوديين على محرك البحث العالمي غوغل.

View this post on Instagram #شذى_سبت الف مبرووك A post shared by سوالف المشاهير🎀 (@s_mashaheer) on Feb 26, 2020 at 9:21pm PST

ظهرت العروس البحرينية في الحفل وهي ترتدي فستانًا أزرق اللون، مصنوعًا من قماش التل، بطبقات الكشكش، بينما تركت شعرها منسدلًا على ظهرها، في حين ارتدت شقيقاتها شيماء وأبرار القفطان المغربي.

ونشرت شذى صورة لإطلالتها على حسابها بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة إنستقرام، وعلقت عليها: “مهما تعددت أنواع السعادة تبقى دعوات الوالدين أجملها، جانب من صور حفلة الحنة وكانت بسيطة جدًا للأهل والمقربين فقط، ما كانت حفلة خطوبتي”.

وشاركت شقيقات العروس عددًا من الصور ومقاطع الفيديو التي التقطت في الحفل على حساباتهن بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهرن بها وهن يتشاركن الرقص والزغاريد.

وعلقت شيماء سبت على حفل حناء شقيقها بنشر عدد من الصور لهما على إنستقرام، وعلقت عليها: “حناج عين يا شذى حناج عين، ما شاء الله عليج أختي، وربي يسعدج الله لا يحرمني منكم يا دنيتي ولا من أمي وأبوي ويطول بأعماركم ويحفظكم، ناقصتنا شيول الله يوصلها لنا بالسلامة، وربي لا يغير علينا إلا للأفضل” .

يذكر أن الفنانة البحرينية شذى سبت أعلنت خبر عقد قرانها قبل أسبوعين، بنشر صورة من عقد القران على حسابها بموقع إنستقرام، ظهرت بها بينما أخفت وجه العريس وعلقت عليها: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قرآني، ما شاء الله تبارك الرحمن”..

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