فيديو.. ولي العهد يشارك في دفن الأمير طلال بن سعود

شارك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في دفن الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز اليوم.
سمو سيدي #ولي_العهد الامير #محمد_بن_سلمان اثناء دفن الامير #طلال_بن_سعود_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/FHtZDWBm1T
— بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) February 27, 2020
وأدّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، عقب صلاة العصر، اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
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رحمةالله عليه وغفرله وأسكنه فسيح جناته
الله يرحمه ويغفر له وجميع موتى المسلمين
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