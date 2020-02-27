فيديو.. ولي العهد يشارك في دفن الأمير طلال بن سعود

فيديو.. ولي العهد يشارك في دفن الأمير طلال بن سعود

2020/02/27
الساعة 5:08 مساءً
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ولي العهد يشارك في دفن الأمير طلال بن سعود
المواطن - الرياض تصوير : بندر الجلعود

شارك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في دفن الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز اليوم.

وأدّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، عقب صلاة العصر، اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.


ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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عبدالحميد
ضيف
عبدالحميد

رحمةالله عليه وغفرله وأسكنه فسيح جناته

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ابو محمد
ضيف
ابو محمد

الله يرحمه ويغفر له وجميع موتى المسلمين

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