فيديو يكشف تفاصيل مثيرة عن أزمة دخول جمهور الشباب

المواطن – محمد سمعه

كشف أحد مشجعي نادي الشباب عن مفاجأة مُدوية، حول أزمة حضور العمالة الوافدة للدخول إلى ملعب الملز لتشجيع نادي الشباب ضد النصر بالجولة الـ18 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن خلال فيديو مُتداول عبر موقع “تويتر” قال المشجع: “أقسم بالله رأيت بعيني أشخاصًا من أعضاء مجلس جماهير الشباب يُنسقون مع 3 أشخاص لتنظيم دخول الجماهير من العمالة الوافدة عن طريق النزول من الحافلات”.

وأضاف المشجع الشبابي: “كنت أرى الأشخاص يوزعون 30 و 40 ريالًا على الجمهور الموجود في الحافلات من أجل حضور المباراة، وأنا مستعد للشهادة أمام هيئة الرياضة واتحاد الكرة”.

وتابع المشجع:” نادي الشباب منعني من دخول مباراة النصر لأنهم قالوا لي إني تجاوزت”.

ونُشرت مجموعة من مقاطع الفيديو عبر ”تويتر” تتهم إدارة الشباب بإحضار العمالة الوافدة من الهند وباكستان لحضور مباراة النصر والحصول على المليون ريال جائزة هيئة الرياضة بصورة غير قانونية.

وفي وقت سابق، نفت إدارة نادي الشباب استعانة النادي ببعض الجاليات الوافدة في مباراة النصر.

وأكدت إدارة الشباب أنها تعتمد الطرق القانونية والمتعارف عليها لدى الهيئة العامة للرياضة لتحفيز الجماهير.

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