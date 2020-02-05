فيديو.. 6 قتلى بالنجف في اشتباكات بين أنصار الصدر والمتظاهرين

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وقع عدد من القتلى والجرحى، اليوم الأربعاء، في النجف جنوب العراق؛ جراء الاشتباكات بين أنصار مقتدى الصدر والمتظاهرين.

وأكد “مركز جرائم الحرب”، في بيان له، مساء اليوم، مقتل 6 متظاهرين “بسبب استخدام الميليشيات أسلحة خفيفة ومتوسطة” خلال الاشتباكات.

شاهد | منتسب أمني يتصدى لأنصار #الصدر ويمنعهم من الهجوم على المتظاهرين في #العراق pic.twitter.com/6qx3ZQ3iFe — الحدث (@AlHadath) February 5, 2020

بدورهم، أكد مسعفون مقتل ستة عراقيين في مدينة النجف بعد اجتياح أنصار الصدر مخيم الاحتجاج.

من جهتها، أكدت مصادر طبية مقتل متظاهر متأثرًا بجراح أصيب بها خلال الاشتباكات مع أنصار الصدر، وفقًا لـ”العربية”.

في سياق متصل، نقلت مصادر صحافية عن مصدر أمني تأكيده “تسجيل 53 إصابة وسط النجف”.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أضرم ملثمون يُرجح انتماؤهم إلى جهات سياسية عراقية، النار في خيم المعتصمين بساحة الصدرين وسط محافظة النجف جنوبي البلاد.

وكان محتجون قد أكدوا أن “أصحاب القبعات الزرقاء” التابعين للصدر دخلوا بأعداد كبيرة ساحة الصدرين، وكان قسم منهم يحمل الهراوات، واشتبكوا مع المتظاهرين عقب إحراق الخيام في محاولة لفض الاعتصام.

والثلاثاء، أمر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أنصاره من “أصحاب القبعات الزرق” بعدم قمع المتظاهرين المناوئين للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة.

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