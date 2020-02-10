جيناته غير معروفة نهائيًّا

فيروس غامض في البرازيل اسمه يارا!

2020/02/11
الساعة 1:40 صباحًا
- ‎فيالعالم
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المواطن - متابعة

اكتشف علماء فيروسًا وصفوه بـ”الغامض”، في البرازيل، بعدما وجدوا أن جيناته غير معروفة نهائيًّا ولم يتم توثيقها من قبل في الأبحاث الفيروسية.

وبحسب موقع ساينس أليرت، فإن الفيروس أطلق عليه اسم “يارا”، نسبة إلى شخصية “يارا ملكة الماء” في الأساطير البرازيلية، من بحيرة بامبولها، وهي بحيرة اصطناعية في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.

وتابع: “قد لا يمثل الفيروس أي خطر، لكنه يبقى إلى حدود الساعة غامضًا تمامًا مثل حورية الماء في الأسطورة”.

ويقول العلماء، في ورقة بحثية: إن يارا يشكل سلالة جديدة من فيروس الأميبا ذي الأصل المحير.

وسبق للعالمين، اللذين اكتشفا “يارا”، أحدهما أخصائي في علم الفيروسات بجامعة “إيكس مارسيليا” في فرنسا والآخر من جامعة ميناس غيرايس بالبرازيل، أن توصلا إلى فيروس مشابه يدعى “توبان” وينتشر في المياه.

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